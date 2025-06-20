 الرئيس الإسرائيلي: لا هدف لدينا بشأن خامنئي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الإسرائيلي: لا هدف لدينا بشأن خامنئي

وكالات
نشر في: الجمعة 20 يونيو 2025 - 5:22 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 يونيو 2025 - 5:22 ص

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الخميس، إن بلاده "لا هدف" لديها بشأن المرشد الإيراني علي خامنئي.

ونقل موقع "بوليتيكو" عن هرتسوغ قوله: "تغيير النظام في إيران ليس هدفنا"، مضيفا "ليس لدينا أي هدف بشأن خامنئي ولا بشأن تغيير النظام".

ثم أضاف: "لكن قد يكون ذلك أثرا جانبيا واضحا لعواقب تاريخية كبرى ستعود بالنفع على الشعب الإيراني".

وتابع: "الهدف الرئيسي لإسرائيل يركز على القضاء على البرامج النووية والصاروخية الإيرانية".


وأبرز الرئيس الإسرائيلي: "نعتقد أن الرئيس (الأميركي) ترامب يتمتع بالحكمة والقدرات والفهم الواضح للوضع. أعتقد أن هذه فرصة نادرة لإزالة خطر يلوح في الأفق حول العالم".

وأكمل: "إسرائيل لا تزال منفتحة على الدبلوماسية.. الدبلوماسية يمكن أن تكون دائما جزءا من الحل. لم نرفض قط ذلك".

وختم بالقول: "إذا اختارت الولايات المتحدة عدم التدخل فنحن نعرف ما يجب فعله لقد أثبتنا أننا نعرف ما يجب فعله".


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