عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية يتجاوز خمسة ملايين

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 حاجز الخمسة ملايين يوم الاثنين، وفقا لإحصاء من رويترز، مما يسلط الضوء على المنطقة كأكبر بؤرة تفش للجائحة في العالم.

وعبرت الحالات هذا الحاجز بعد أن أبلغت وزارة الصحة في كولومبيا عن أكثر من 10000 حالة إصابة جديدة بالمرض.

كما سجلت المكسيك أعدادا قياسية من المصابين بالمرض في الأيام الأخيرة، إذ رصدت ما يقرب من تسعة آلاف حالة في اليوم للمرة الأولى يوم السبت، بعد يوم من إزاحتها بريطانيا من المركز الثالث في قائمة أعلى دول العالم من حيث معدل الوفيات بسبب المرض.

وتعاني أمريكا اللاتينية، التي تجاوز عدد الوفيات فيها مئتي ألف لاحتواء المرض، الذي تتسارع وتيرة انتشاره في الوقت الذي تحاول فيه حكومات تخفيف القيود وإنعاش النمو الاقتصادي.