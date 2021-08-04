إصابة عدد من الأشخاص في انفجار بالقرب من منزل القائم بأعمال وزير الدفاع في كابول

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أصيب ستة أشخاص على الأقل في انفجار وقع بالقرب من منزل القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني وسط العاصمة كابول، وفقا لمنظمة الطوارئ الإنسانية غير الحكومية اليوم الثلاثاء .

وقالت منظمة الطوارئ في تغريدة إنه تم نقل 11 مصابا إلى مستشفاها حتى الأن، وعلاج 2 في قسم العيادات الخارجي.وتوفي بالفعل 4 أشخاص حال وصولهم للمستشفى".

وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية أن انفجارا شديدا ضرب المنطقة الشرطية العاشرة في منطقة شيربور مساء اليوم الثلاثاء.وتعد المنطقة هي مقر إقامة العديد من المسؤولين الأفغان رفيعي المستوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرويز ستانيكزاي إن عددا من المسلحين دخلوا المنزل بعد الانفجار وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن.

وقالت الشرطة إن قوات خاصة أطلقت عملية لتطهير المبنى، وحتى الأن قتل 3 إرهابيين وتم إنقاذ 30 مدنيا.

ولم تعلن أى جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي رسالة صوتية انتشرت على شكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال يونس قانوني النائب السابق للرئيس الأفغاني أن الإنفجار وقع عند مقر إقامة القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني بسم الله محمدي.

وقال قانوني أنه مع ذلك فإن محمدي لم يكن في المبنى وقت الانفجار.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع ، فواد أمان، في تغريدة على تويتر ، إن الوزير بخير وبصحة جيدة.

وقال أحد معاونى الوزير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم إجلاء أسرة الوزير في أعقاب الهجوم.

ووقع الانفجار قبل ساعة من دعوة سكان كابول بترديد "الله أكبر" من فوق أسطح منازلهم لإظهار دعمهم لقوات الدفاع والأمن الأفغانية التي تقاتل ضد طالبان في عدة مناطق من البلاد.

وبعد الانفجار هتف آلاف من سكان كابول بنداء " الله أكبر" من فوق أسطح منازلهم أو أثناء سيرهم في الشوارع.

ويأتي الحادث في وسط كابول في أعقاب فترة من الهدوء النسبي.

يشار إلى أنه في أيار/مايو الماضي قتل 85 مدنيا على الأقل وبصورة أساسية من فتيات المدارس وأصيب 147 آخرين في هجوم إرهابي كبير بالمدينة.