الألماني نيكلاس كول ينسحب من منافسات العشاري بأولمبياد طوكيو

يغيب بطل العالم الألماني نيكلاس كول عن منافسات العشاري الأولمبية بعد إخفاقه في إنهاء سباق 400 متر فيما بدا أنه تعرض لإصابة في القدم.

أصيب كول في قدمه اليمنى خلال منافسات الوثب العالي، حيث سجل أفضل رقم شخصي يبلغ 11ر2 متر، قبل أن يشارك في سباق 400 متر، الذي ظهر خلاله وهو يتحامل على نفسه بشكل واضح، قبل أن ينسحب في المنعطف الأخير، ويسقط على الأرض.

جاءت واقعة كول بعد وقت قصير من فشل بطلة العالم للسيدات البريطانية كاتارينا جونسون-طومسون في إنهاء سباق سباعي 200 متر الأخير لهذا اليوم، بعد تعرضها للإصابة.

وتصدر الكندي داميان وارنر الترتيب في منافسات العشاري، فيما تصدرت الهولندية أنوك فيتر، مسابقات السباعي.