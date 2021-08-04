شقيقة رشدي أباظة في ذكرى ميلاده: كان فنانًا وليس ممثلًا

قالت منيرة أباظة شقيقة الفنان رشدي أباظة، إن شقيقها كان يجمع بين خفة الظل واحترام زملائه والعمل، مؤكدًا أن كان شخصًا كاملًا وسويًّا في شيء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أن رشدي لم يكن ممثلًا لكن كان فنانًا ومحبًا لأعماله ويتقنها بشكل كبير، مؤكدة أن المادة لم تشغله على الإطلاق.

وتابعت: "الأباظية لهم شكل معين، وبيتجوزا مع بعض فقط.. ورشدي له عرق إيطالي.. المزج بين العرق المصري والإيطالي يُخرج لنا رشدي أباظة".

وأشارت إلى أن رشدي تحلى بكاريزما وصفتها بـ"غير الطبيعية"، موضحة أن فتيات من عمر 14 إلى 17 سنة في الوقت الحالي وهن يعشقن رشدي رغم أنه توفي منذ 48 سنة.

وحلّت في الثالث من أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان رشدي أباظة الذي ولد في عام 1926.

وينحدر رشدي من الأسرة الأباظية المصرية المعروفة والشائع عنها إنها ذات أصول شركسية، وأمه من أصول إيطالية وقد اكتسبت عائلة أباظة هذا اللقب من جنسية أمهم زوجة الشيخ العايد التي كانت من إقليم أباظيًّا.

وآخر أعمال رشدي أباطظة فيلم "الأقوياء" الذي شارك فيه الفنان عزت العلايلي، وتوفي رشدي خلال تصويره فأكمله الفنان القدير صلاح نظمي بدلاً منه.