تيليكوم إيطاليا ترفع توقعات أرباح العام الحالي

رفعت شركة الاتصالات الإيطالية تيليكوم إيطاليا توقعاتها لأرباح العام الحالي بعد نجاحها في خفض النفقات واستقرار المبيعات خلال الربع الثاني من العام.

وعدلت الشركة التي كانت تحتكر سوق الإتصالات الإيطالية في السابق، توقعات أرباحها للجزء المتبقي من العام الحالي، وهو ما أكد ما نشرته وكالة بلومبرج للأنباء في وقت سابق.

في الوقت نفسه خفضت الشركة نفقات التشغيل خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 200 مليون يورو (203 ملايين دولار) لتصل إلى حوالي 70% من الخفض المستهدف للعام ككل.

وأشارت بلومبرج إلى أن تيليكوم إيطاليا تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ خطة إنعاشها والتي تتضمن التخلي عن شبكتها الأرضية وهي الأصل الأعلى قيمة لديها.

كان مجلس إدارة الشركة قد طالب رئيسها التنفيذي بيترو لابريولا في الشهر الماضي بالتخلي عن الشبكة وخفض إجمالي ديونها بأكثر من 20 مليار يورو من خلال تقسيم الشركة إلى عدة وحدات وضم شركاء جدد إليها.

في الوقت نفسه أعلنت شركة تيليكوم إيطاليا اليوم تراجع أرباح التشغيل خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5ر8% إلى 56ر1 مليار يورو، في حين كان المحللون يتوقعون أرباح تشغيل بقيمة 59ر1 مليار يورو.

كما تراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة طفيفة إلى 91ر3 مليار يورو.