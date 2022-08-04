إثيوبيا تُطلع سفير السعودية الجديد على آخر تطورات مفاوضات سد النهضة



قدم الدكتور فهد عبيد الله الحميداني، سفير المملكة العربية السعودية لدى إثيوبيا، أوراق اعتماده إلى مدير عام شؤون المراسم بوزارة الخارجية الإثيوبية ديميكي أتنيفو أمبولو.



وبحسب بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية، مساء الخميس، هنأ ديميكي السفير السعودي على تعيينه، وأشاد بالعلاقة التاريخية الطويلة الأمد بين البلدين، والتي عُززت بقوة العلاقات الشعبية على مر القرون.



وذكر أن «الأساس المتين للعلاقات الثنائية والشراكة بين السعودية وإثيوبيا، بدأت في القرن السابع، عندما رحبت إثيوبيا بأتباع النبي محمد، من خلال توفير الملاذ والضيافة».



وأطلع المسؤول الإثيوبي السفير المعين حديثاً، على الإجراءات التي تتخذها حكومة إثيوبيا من أجل التسوية السلمية للنزاع في شمال إثيوبيا، والمفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة.



وتبادل الجانبان وجهات النظر حول كيفية تعميق وتعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في التجارة والاستثمار وتمويل التنمية.



وفيما يتعلق بالإثيوبيين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية، أعرب ديميكي عن امتنانه لحكومة المملكة العربية السعودية، على دعمها لإعادة الإثيوبيين إلى الوطن، وطلب المساعدة في عملية إعادة التأهيل والاندماج.



وأخيراً، أعرب سفير المملكة العربية السعودية عن رغبته في توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



