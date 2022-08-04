يرى أحمد حسام ميدو، لاعب ومدرب الزمالك الأسبق، أن البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلي، لم يقدم أي شيء مع الفريق حتى الآن وأنه قريب من الرحيل عن الأحمر.

وقال ميدو في تصريحاته التلفزيونية: «إذا استمرت النتائج والأداء الفني على الوضع الحالي في المدة المقبلة، فأعتقد أن إدارة الأهلي ستفكر في التعاقد مع مدير فني جديد من أجل قيادة الفريق بالموسم المقبل».

وأضاف: «سواريش بلا بصمات حتى الآن مع الأهلي، أعلم بأنه جاء في وقت صعب، ولكن المدرب حتى الآن لم تظهر لمساته الفنية مع الفريق، سواريش بلا كاريزما، وهذا واضح خاصة عند وجوده على خط الملعب وتوجيه اللاعبين أثناء المباراة».

وواصل: «الأهلي لم يظهر بالشكل المطلوب مع المدرب البرتغالي خلال المباريات الماضية، على عكس ما ظهر به مع موسيماني، الظروف مختلفة ولكنه يتحمل المسؤولية كونه تقبل الأمر من البداية».

وأتم: «إدارة الأهلي لابد أن تفكر في مصير المدرب بنهاية الموسم الجاري، سيكون هناك كشف حساب للمباريات التي تواجد بها البرتغالي ولم يقدم شيء للاعبين».

وتعادل الأهلي سلبيًا مع فاركو، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الأهلي وي السلام، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.