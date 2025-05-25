نهضة بركان ينجو من فخ سيمبا ويتوج بطلاً للكونفدرالية

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حقق فريق نهضة بركان لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على حساب سيمبا التنزاني، بعدما تغلب عليه في مجموع مباراتي النهائي.

وخرج نهضة بركان بتعادل إيجابي 1-1 من معقل فريق سيمبا، الذي لعب المباراة في زنجبار بقرار من الاتحاد الأفريقي لأسباب تتعلق بصلاحية ملعبه في تنزانيا، ليستفيد من النتيجة الإجمالية حيث فاز الفريق المغربي 2-0 ذهابا.

ولعب النهضة البركانية تحت وطأة ضغط شديد من الفريق التنزاني الذي سجل هدفاً مبكراً، وكاد يهز شباك الحارس منير المحمدي بهدف ثانٍ يعادل نتيجة تأخره في مباراة الذهاب.

ورغم لعب سيمبا بنقص عددي في بداية الشوط الثاني بطرد كاجوما الذي حصل على البطاقة الصفراء الثانية بعد تعطيل هجمة مرتدة واعدة.

وسجل سيمبا هدفاً ثانياً قبل النهاية بدقائق، لكنه ألغي بداعي التسلل، ليتنفس الفريق المغربي الصعداء.

وفي الوقت بدل من الضائع نجح كمارا في تسجيل هدف التعادل لبركان ليكون بمثابة رصاصة الرحمة التي أحبطت كل محاولات سيمبا نحو العودة وتسجيل المزيد.

ويعد هذا اللقب هو الثالث لنهضة بركان في تاريخه، بعدما حقق اللقب مرتين من قبل الاولى في 2020 على حساب بيراميدز والثانية في 2022 عندما تفوق على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.