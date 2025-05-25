الحكومة البريطانية تبدأ في إعادة تأميم خدمات السكك الحديدية

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بدأت الحكومة البريطانية في إعادة تأميم خدمات السكك الحديدية، حيث تم نقل تشغيل قطارات "ساوث ويسترن ريلواي" إلى السيطرة العامة.

وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر، التي استقلت أول رحلة بحسب نظام إعادة التأميم من محطة لندن ووترلو، إن ذلك يمثل "فجرا جديدا لسككنا الحديدية"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وستتم إعادة تأميم جميع الخدمات الأخرى التي تشغل حاليا من قبل شركات خاصة مع انتهاء عقودها في الحد الأدنى من مدتها.

وسيكون المشغل التالي الذي سيُعاد تأميم خدماته هو (سي 2 سي) الذي يربط بين لندن وإيسيكس، وذلك في 20 يوليو، تليه شركة "جريتر أنجليا" في أكتوبر.

ومن المقرر الانتهاء من هذه العملية بالكامل بحلول نهاية عام 2027.

وكانت خدمات السكك الحديدية في بريطانيا قد خُصخصت في منتصف تسعينيات القرن الماضي.