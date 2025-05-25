أعلنت إدارة مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، بدء مشاهدة العروض المشاركة في الدورة الثامنة من المهرجان، بداية من 15 يوليو المقبل، على أن تبدأ فعاليات المهرجان في 1 أغسطس المقبل.

ويترأس المهرجان، الفنان د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ويديره المخرج سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان الفنانة منة بدر تيسير.

وجاءت شروط التقدم للمشاركة في الدورة الثامنة من المهرجان كالآتي:

• أن لا تقل مدة العرض المسرحي عن 45 دقيقة ولا تزيد عن 90 دقيقة.

• يفتح باب المشاركة لجميع أعضاء نقابة المهن التمثيلية وطلاب المعهد والكليات المتخصصة، على أن لا يشترك أي عنصر من عناصر العرض المسرحي في أكثر من عمل واحد فقط؛ لإتاحة الفرصة.

• تختار لجنة المشاهدة العروض المسرحية بعد مشاهدة العرض كاملًا.

• لا يقبل في المشاهدة أي عمل سبق له المشاركة في مهرجان مسرحي.

ويمنح المهرجان، جوائز للفائزين ودرع نقابة المهن التمثيلية لأفضل عرض مسرحي.