تعقد إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان يوسف إسماعيل ندوة، وحفل توقيع كتاب للفنانة القديرة عايدة فهمي، في تمام الساعة الثالثة عصر غدٍ الجمعة.

ويأتي ذلك بحضور الدكتورة لمياء أنور مؤلفة الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، ويدير اللقاء الكاتب والناقد جمال عبد الناصر، ضمن فعاليات في دورة الخامسة عشرة للمهرجان، دورة المخرج المسرحي المصري.

وبدأ المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الخامسة عشرة، فعالياته في 24 يوليو الماضي، ويختتم فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري، تقيمه وزارة الثقافة، ويعد أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة.

ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذا تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.