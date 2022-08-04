أسهم إيباي تقفز على الرغم من تسجيل انخفاض بنسبة 9% في إيرادات الربع الثاني

واصلت شركة "إيباي" العملاقة للتسوق عبر الإنترنت معاناتها منذ نهاية طفرة التسوق عبر الإنترنت التي قادتها جائحة كورونا، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 9% على أساس سنوي في المبيعات للربع الثاني أمس الأربعاء.

وانخفضت الإيرادات الفصلية من 6ر2 مليار دولار قبل عام إلى 4ر2 مليار دولار. واستشرافا للمستقبل، قالت الشركة إنها تتوقع أرباحا للسهم الواحد بين 63ر0 دولار و69ر0 دولار في الربع الثالث.

وانخفضت الأرباح الفصلية المعدلة من العمليات المستمرة بنسبة 18% إلى 554 مليون دولار.

ومع ذلك، قفز سعر سهم الشركة بنحو 4% بعد ساعات التداول، حيث كان المحللون يتوقعون تقريرا وتوقعات فصلية أسوأ.

وعلى أساس معدل، من المتوقع أن تتراوح الأرباح بين 89ر0 دولار و95ر0 دولار للسهم الواحد على إيرادات تتراوح بين 29ر2 مليار دولار و37ر2 مليار دولار.

وبالنظر إلى المستقبل في السنة المالية 2023، تتوقع الشركة خسارة للسهم الواحد بين 89ر1 دولار و 83ر1 دولار. وعلى أساس معدل، من المتوقع أن تتراوح الأرباح بين 95ر3 دولار و4.10 دولار للسهم الواحد على إيرادات تتراوح بين 6ر9 مليار دولار و9ر9 مليار دولار.