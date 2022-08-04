وزير المالية الألماني يرفض فرض ضريبة خاصة على الأرباح الإضافية لشركات الطاقة

أعرب وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، عن اعتقاده بأن الضرر الناجم عن فرض ضريبة خاصة على الأرباح الإضافية لشركات الطاقة سيكون أكبر من المنفعة.

وكتب رئيس الحزب الديمقراطي الحر القريب من قطاع الأعمال على تويتر اليوم الخميس، أن الشركات في ألمانيا تدفع بالفعل ضرائب عالية.

ورأى النائب الثاني للمستشار أولاف شولتس، أن طلب المزيد من قطاع بعينه الآن "يبدو لي تعسفيا ويدمر الثقة في نظامنا الضريبي".

كما أعرب ليندنر عن اعتقاده بأن فرض ضريبة على الأرباح الزائدة يمكن أن يضر بألمانيا كمركز للابتكارات "لأن الأرباح العالية غالبا ما يتم تحقيقها من قبل الرواد الذين استثمروا بقدر كبير من المخاطرة على مدار سنوات".

وأضاف ليندنر: "سيكون من المؤسف إذا أقدموا في المستقبل على أخذ قرار ضد ألمانيا بدافع الخوف من التعرض للمعاقبة على أدائهم".

وقال ليندنر إن الأرباح العالية في قطاع مثل طاقة الرياح يعد حافزا على مستوى اقتصاد السوق لزيادة الاستثمار في هذا المجال بالتحديد "ومن خلال ذلك سينخفض السعر والربح أيضا في وقت ما ولن يتطلب هذا ضريبة خاصة".