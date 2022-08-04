روسيا: السجن 9 سنوات بحق لاعبة كرة السلة الأمريكية جراينر



قضت محكمة روسية، اليوم الخميس، بالسجن تسع سنوات بحق لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتنى جراينر، لإدانتها بحيازة مخدرات غير مشروعة، بحسب ما أفادت به وكالة تاس الروسية من داخل قاعة المحكمة فى خيمكى، بالقرب من العاصمة موسكو.



ووفقا لتقارير إعلامية، فرضت المحكمة أيضا غرامة بحق جراينر قدرها مليون روبل (16 ألفا و300 دولار).



وألقي القبض على جراينر بمطار في موسكو في شباط/ فبراير، قبل أيام من انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا. واعترفت اللاعبة أمام المحكمة بأنها كانت تحمل زيت القنب، ولكن لأسباب طبية.



وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان: "اليوم المواطنة الأمريكية برينتي جراينر تلقت حكما بالسجن، وهو أحد الأشياء الإضافية التي تذكر العالم بما يعرفه بالفعل بأن روسيا تحتجز برينتي بشكل غير قانوني. إنه أمر غير مقبول وادعو روسيا إلى الإفراج عنها فورا بحيث يمكنها أن تكون مع رفيقاتها وأحبائها وأصدقائها وزملائها في الفريق".



وأضاف بايدن أن إدارته "ستواصل العمل بلا كلل، وستسعى بكل السبل الممكنة" لإعادتها سالمة إلى وطنها في أقرب وقت ممكن.