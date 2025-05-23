لويس إنريكي: الفرق الأوروبية أوفر حظا للفوز بمونديال الأندية

يرى لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، أن الفرق الأوروبية ستكون الأوفر حظا للظفر بكأس العالم للأندية.

ويلعب باريس سان جيرمان، كأس العالم للأندية، ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز وبوتافوجو.

وقال إنريكي في مقابلة نشرها موقع الفيفا: "الفرق الأوفر حظا، ستكون الأوروبية بشكل مبدئي. لا أشك في أنه لو كان لاعبو أمريكا الجنوبية في البرازيل والأرجنتين وأوروجواي، لكانت فرص الفرق الأمريكية واللاتينية وحتى الأفريقية، أفضل"

وتابع "لكن من الواضح أن الفرق الأوروبية تتمتع بأفضلية في هذا الصدد، لأننا نمتلك أفضل لاعبي أوروبا، وأيضا أفضل لاعبي أفريقيا والأمريكتين وآسيا".

وأضاف "أستطيع أن أشعر أنه من المنطقي أن تكون الفرق الأوروبية أقرب إلى الفوز بكأس العالم للأندية، لكن كرة القدم هي رياضة لا تعرف العدالة".

وتابع "أعتقد أن الفرق الأوروبية لديها فرصة أفضل في هذا الصدد. جميع الفرق غير الأوروبية ستغضب، لكن هذا رأيي".

وأقر إنريكي بأن خطة باريس سان جيرمان، الذي يخوض أولا نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان، هي السفر إلى الولايات المتحدة للفوز باللقب.

وقال "أوروبا هي القارة التي تضم أقوى الدوريات، أو تلك التي تضم نظريا أفضل اللاعبين، وهذا بلا شك سيؤثر على البطولة نفسها. لكنني أعتقد أن كأس العالم للأندية قد تصبح معيارا للمستقبل، وأجدها جذابة للغاية".

وأضاف "لقد أتيحت لي فرصة المشاركة في كأس العالم كلاعب ممثلا لبلدي، وكمدرب أيضا. في هذه الحالة، سنمثل فرنسا، ولكن هذه المرة من منظور النادي. أعتقد أنها ستكون تجربة مثيرة للغاية، وأنا متأكد من أن الناس سيستمتعون بالبطولة".