تركيا تصدر أوامر اعتقال بحق 63 عسكريا لصلتهم بمحاولة انقلاب عام 2016

أصدر الإدعاء العام في تركيا، اليوم الجمعة، أوامر اعتقال بحق 63 عسكريا في الخدمة الفعلية بسبب ارتباطهم بجماعة متهمة بمحاولة انقلاب في عام 2016 .

وقال مكتب المدعي العام في اسطنبول إن من بين المشتبه بهم أربعة ضباط برتبة كولونيل ينتمون إلى الجيش والبحرية وسلاح الجو والدرك. وأسفرت المداهمات التي تم تنفيذها في وقت مبكر من صباح اليوم في جميع أنحاء البلاد عن اعتقال 56 مشتبها بهم.

ويُزعم أنهم مرتبطون بجماعة محظورة، تطلق عليها تركيا اسم منظمة فتح الله الإرهابية. وكان زعيمها فتح الله جولن، قد توفي في أكتوبر العام الماضي في الولايات المتحدة، حيث كان يعيش منذ عام 1999، في منفاه الاختياري.

وكان حوالي 290 شخصا قد قتلوا في يوليو 2016، عندما خرجت وحدات عسكرية مارقة إلى شوارع أنقرة واسطنبول في محاولة للإطاحة بحكومة الرئيس رجب طيب اردوغان.

وقصفت طائرات مقاتلة مبنى البرلمان والقصر الرئاسي بينما نجا أردوغان من محاولة اغتيال أو اعتقال أثناء عطلته في الساحل الغربي.