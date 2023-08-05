حميد الشاعري يوجه الشكر للشركة المتحدة على إقامة مهرجان العلمين

وجه الفنان حميد الشاعري الشكر للشركة المتحدة لإقامة مهرجان العلمين الجديدة، مشيدا بالعمال البسطاء الذين ساهموا في بناء هذه المدينة الساحرة.

وبدأ منذ قليل، حفل غنائي للمطربين محمد منير وحميد الشاعري ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى، التي انطلقت في ١٣ من يوليو، وتستمر حتى ٢٦ أغسطس الجاري، تحت شعار "العالم علمين".

مهرجان العلمين الجديدة يعد أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، حيث يتضمن 12 نشاطا فنيا ورياضيا، منها: عروض أزياء، وبطولة لكرة القدم الشاطئية، وبطولة للتجديف، وبطولة بادل، وبطولة ترياثلون سباق ثلاثي، وتحدي جيت سكي، وحفلات غنائية لفنانين من جميع أنحاء العالم.