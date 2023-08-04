باريس: الشائعات حول إنريكي سخيفة

تحدث باريس سان جيرمان، حول صحة التقارير المنتشرة بشأن تفكير المدرب الإسباني لويس إنريكي، في مغادرة حديقة الأمراء قبل انطلاق الموسم الحالي.

وكانت صحيفة "ماركا" قد أفادت بأن لويس إنريكي عازم على الرحيل بعد أسابيع معدودة على وصوله لسان جيرمان، بسبب الفوضى التي يعيشها النادي.

لكن متحدث رسمي باسم النادي الفرنسي، نفى كافة هذه الأنباء، في تصريحات للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، مساء اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم باريس "شائعات اليوم سخيفة، بقدر ما هي في غير محلها على الإطلاق".

وأكد رومانو أن نادي العاصمة الفرنسية يرفض تماما هذه الأخبار المضللة، التي وصفها ب "الهراء"، والتي تتحدث عن مغادرة المدرب إنريكي ولويس كامبوس المدير الرياضي.

وتعيش إدارة باريس سان جيرمان، فترة صعبة في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات المتلاحقة، وعلى رأسها مستقبل كيليان مبابي، الذي أكد عزمه على عدم تمديد عقده ورحيله مجانا في 2024.