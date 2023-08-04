ضبط 10 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن برشيد في البحيرة

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخض، شنت حملة تموينية بقيادة مفتاح عبد اللطيف، بمدينة رشيد، أسفرت عن ضبط 10 أطنان سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار 1.300 جرام في وزن الباكتة الواحدة قبل توزيعها على أصحاب بطاقات الدعم.

وشددت بلبع، على تكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة جميع صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.