عمليات تجديد للنصب التذكاري للهوكوست في برلين

من المنتظر أن تؤدي عمليات التجديد الواسعة في النصب التذكاري للمحرقة النازية "هولوكوست"، في برلين، إلى إبقاء أجزاء كبيرة من الموقع محظورة بالنسبة للزائرين، في المستقبل غير المحدد.

والنصب التذكاري لليهود القتلى في أوروبا، الذي تم بناؤه، في قلب العاصمة الألمانية، في عام 2005، كان بحاجة إلى ترميم منذ حوالي 15 عاما. وتظهر تصدعات في الكثير من الأعمدة الخرسانية التي تشكل النصب التذكاري .

ويتكون النصب التذكاري، الواقع بالقرب من بوابة "براندنبورج" المشهورة في برلين من أكثر من 2700 عمود خرساني ، تختلف في الارتفاع وهي مبنية على أرض غير مستوية.

ويستقطب المعرض، في مركز المعلومات تحت الأرض، أسفل النصب التذكاري، حوالي نصف مليون زائر سنويا.

وذكرت كلاوديا روت، المتحدثة باسم وزير الدولة للثقافة في ألمانيا "القيود التي يواجهها الزائرون بسبب العمل في حقل الأعمدة مؤسفة للغاية. ومع ذلك ، فإن تجديد "حقل الأعمدة"، ليس ضروريا فحسب لأسباب السلامة، لكن أيضا لتأمين والحفاظ على هذا النصب التذكاري المهم للأجيال المستقبلية".