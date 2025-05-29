عراقجي: لست واثقا من قرب التوصل لاتفاق مع واشنطن

رد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الخميس، على تقارير إعلامية حديثة، تشير إلى قرب توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق نووي، وذلك بعد عقد الجولة الخامسة من محادثاتهما غير المباشرة.

وكتب عبر منصة "إكس": "تثير وسائل الإعلام تكهنات حول حدوث اتفاق وشيك بين إيران وأمريكا، لست متأكدا مما إذا كنا قد وصلنا إلى هذا الهدف بعد".

وتابع مؤكدا أن "إيران جادة في التوصل إلى حل دبلوماسي يخدم مصالح جميع الأطراف، لكن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب اتفاقا يُنهي جميع العقوبات بشكل كامل ويدعم حقوق إيران النووية، بما في ذلك التخصيب".

وأضاف عراقجي موضحا أن "الطريق إلى الاتفاق مع أمريكا يمر عبر طاولة المفاوضات، وليس عبر وسائل الإعلام".