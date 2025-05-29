النائب محمد عطية: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم محل تنفيذ فوري

- رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: مفيش حاجة اسمها طرد في الشارع



قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم ستكون «محل تنفيذ فوري»، ذاكرا أن البرلمان لم يبدأ مناقشة بنود مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن البرلمان يجري حاليا جلسات استماع موسعة للاستماع للآراء كافة، مؤكدا أن اهتمام الرئيس السيسي بالملف وتوجيهاته تحظى بتقدير واحترام البرلمان، لا سيما وأنها تأتي في إطار الحرص على أبناء الشعب المصري.

وأكد أن الهدف معالجة الملف بما يحقق الصالح العام والعدالة والرحمة لمحدودي الدخل، مع التركيز على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وحماية محدودي الدخل وضمان عدم تضرر أي مواطن.

وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة ألا يتضرر أي مواطن جراء تطبيق القانون؛ تلقي على الحكومة مسئولياتها في رعاية محدودي الدخل وتوفير المساكن للمستحقين، وصولا إلى هدف واضح وهو «أن مفيش حاجة اسمها طرد في الشارع».

وكشف رئيس الوزراء، أن توجيهات الرئيس السيسي ركزت على الاعتراضات المثارة حول المدة الزمنية الانتقالية والقيمة الإيجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، مضيفا أن الفترة الانتقالية للشقق السكنية ستكون أطول مقارنة بالمحال التجارية التي ستُطبق عليها مدة انتقالية خمس سنوات.

وأكد مدبولي أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن آلية لتحديد قيمة الإيجارات وفقًا لطبيعة ومستوى كل منطقة، مع مراعاة الأحياء الريفية والقديمة وسكانها من محدودي ومتوسطي الدخل، لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.