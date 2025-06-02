أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا أنه سيتم افتتاح معبر العريضة الحدودي مع لبنان بريف طرطوس يوم الثلاثاء 3 يونيو.



وقالت الهيئة في بيان يوم الأحد: "نحيط المسافرين الأكارم علما بأنه سيتم افتتاح معبر العريضة الحدودي مع لبنان أمام حركة عبور المسافرين صباح يوم الثلاثاء الموافق 03-06-2025".

وأضافت الهيئة أنه سيتم افتتاح المعبر رغم استمرار أعمال الترميم والصيانة، حرصا منها على تسهيل تنقل الأهالي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.



وفي ديسمبر 2024 قبل سقوط نظام الأسد، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن معبر العريضة الحدودي بين سوريا ولبنان خرج عن الخدمة إثر غارات إسرائيلية استهدفت الجسر والبنية التحتية في المنطقة الحدودية.

وأسفر الهجوم عن أضرار كبيرة في الجسر الرابط بين الجانبين اللبناني والسوري، إضافة إلى تضرر بعض المنشآت في المعبر مما أدى إلى إغلاق الطريق الحيوي بين البلدين.

كما أوضحت وكالة الأنباء اللبنانية حينها أن الغارة على معبر العريضة أسفرت عن تدمير أجزاء كبيرة من الجسر وتضرر العديد من المنشآت.