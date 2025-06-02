ميرتس: على إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة

حث المستشار الألماني فريدريش ميرتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إدخال المزيد من المساعدات الطارئة للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبعد اتصال هاتفي بين ميرتس ونتنياهو يوم الأحد، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس إنه من الضروري أن تسمح إسرائيل على الفور بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة وأن تضمن توزيعها الآمن.

وتأتي تعليقات ميرتس في الوقت الذي اتهمت فيه حماس القوات الإسرائيلية بفتح النار على أشخاص يسعون للحصول على الطعام في نقطة توزيع مساعدات في غزة يوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 30 شخصا.

كما جدد المستشار الموقف الألماني بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، وقال إن حماس يجب أن تفرج عن الرهائن وتنزع سلاحها.

ومع ذلك، فقد شدد ميرتس مؤخرا لهجته تجاه الحكومة الإسرائيلية وشكك في استراتيجيتها العسكرية في ضوء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ويعتقد ميرتس ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن إسرائيل لم تف بوعدها بضمان دخول إمدادات المساعدات للسكان المدنيين الفلسطينيين عبر قناة التوزيع الإسرائيلية الأمريكية الجديدة اعتبارا من 25 مايو/أيار.

وأودت الحرب في غزة بحياة أكثر من 53 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في قطاع غزة الذي تديره حماس، بينما حذرت وكالات الإغاثة مرارا من أن السكان معرضون لخطر المجاعة وسط حصار إسرائيلي على دخول المساعدات.