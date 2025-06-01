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توج فريق بيراميدز بطلاً لدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على ضيفه ماميلوي صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، بعدما تعادل الفريقان ذهابا 1-1.

وفاز بيراميدز بثنائية فيستون مايلي وأحمد سامي، بينما أحرز راينرز الهدف الوحيد للضيوف.

ونجح الفريق السماوي في إضافة لقب جديد لسجل الألقاب المصرية، إلى جانب الأهلي – البطل التاريخي – والزمالك والإسماعيلي.

بداية سريعة.

البداية جاءت سريعة للغاية وحاول البرازيلي ريبيو مُسجل هدف الذهاب بتسديدة في الثواني الأولى لكنها مرت بعيدة عن مرمى الشناوي.

التقط بيراميدز أنفاسه بعد دقائق الضغط الجنوب أفريقي، وبدأ في التقدم والتماسك بعد أول 6 دقائق من الشوط الأول.

وأتيحت فرصة أولى لأحمد عاطف قطة من عرضية محمد حمدي لكنها مرت من الجميع بالدقيقة 11.

وأهدر راينرز فرصة لصن داونز في الدقيقة 14 من ركلة حرة نفذت بطريقة ذكية لكن التسديدة مرت عالية.

وسدد قطة كرة قوية من مسافة بعيدة بالدقيقة 16، تصدى لها الحارس ويليامز على مرتين.

وأهدر فيستون مايلي فرصة أخرى في الدقيقة 23 من عرضية الشيبي ليتابعها بتسديدة في الشباك من الخارج.

مايلي يتقدم

وفي الدقيقة 24 نجح مايلي في تعويض الفرصة بهدف في شباك صن داونز، بعدما تابع كرة ارتدت من الدفاع الجنوب أفريقي، ليسدد كرة قوية على يمين الحارس ويليامز.

سقط الشناوي مصاباً في كرة مشتركة مع أحمد سامي مدافع بيراميدز بالدقيقة 31.

وسدد أحمد سامي رأسية في الدقيقة 39 لكنها مرت سهلة بين أحضان حارس صن داونز.

وتصدى أحمد الشناوي لانفراد عن طريق ريبيرو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من ضائع، لتضيع فرصة التعادل على صن داونز.

زاد ضغط صن داونز مع بداية الشوط الثاني، وتوقف اللعب لنحو 3 دقائق بسبب تحقق حكم الفار من وجود مخالفة ضد مدافع بيراميدز محمود مرعي ضد رايندرز، لكن الحكم الصومالي بعد التوقف الطويل أشار باستمرار اللعب.

وتصدى الشناوي لتسديدة من مكوينا في الدقيقة 53، بعدما اصطدمت بالدفاع وتحولت.

بيراميدز يعزز

ونجح بيراميدز في تسجيل الهدف الثاني عن طريق أحمد سامي، من رأسية بعد متابعة لعرضية الشيبي من ركلة حرة بالدقيقة 55.

وتصدى الشناوي لفرصة أخرى من موكوينا عن طريق ركلة حرة في الدقيقة 68.

صن داونز يسجل

ونجح صن داونز في تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق راينرز الذي استغل كرة ارتدت من الدفاع بشكل خاطئ داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 77.

وأجرى بيراميدز أول تبديلاته بنزول إبراهيم عادل على حساب رمضان صبحي في الدقيقة 78.

وخرج ويليامز بشكل خاطئ لكن دفاع صن داونز أنقذه من خطأ قاتل بالدقيقة 79.

ازداد ضغط بيراميدز في الدقائق الأخيرة بحثاً عن هدف التعادل الذي يمنح الفريق الجنوب أفريقي لقب البطولة، بين واصل الفريق السماوي الدفاع.

وأنقذ الشناوي فرصة أخرى جديدة، لكن راية التسلل كانت حاضرة.

وشارك أحمد توفيق، على حساب محمد الشيبي، في الدقيقة 89 لضخ دماء جديدة في آخر الدقائق.

وأهدر فيستون مايلي فرصة قتل المباراة بالهدف الثالث بعدما تهيأت له كرة أمام المرمى بالدقيقة 3 ليسدد فوق العارض.

وشارك علي جبر بديلاً لبلاتي توريه في الدقيقة 93.