أكد عبد الرحيم طالب، المدير الفني لفريق الجيش الرواندي، احترامه الكبير لنادي الزمالك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، مشددًا على أن فريقه لا يخشى أي منافس، رغم إدراكه صعوبة اللقاء.

وتحدث طالب، في تصريحات لبرنامج «اللعيب» على قناة «MBC مصر»، عن مواجهة الزمالك، قائلًا إن المباراة تمثل قمة كروية، نظرًا لما يمتلكه الفريق الأبيض من تاريخ كبير وثقافة الفوز بالألقاب المحلية والقارية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الجيش الرواندي يمتلك ثقافة تحقيق النتائج الإيجابية على المستوى المحلي، وشهد تطورًا في الجوانب الفنية والإدارية والجماهيرية، إلى جانب الاستعانة بعدد من العناصر الإفريقية.

وأضاف المدير الفني للجيش الرواندي أن الزمالك فريق قوي، يمتلك لاعبين مميزين ومدربًا جيدًا، موضحًا أن بعض المشكلات الإدارية المتعلقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم أثرت في قدرته على ضم عدد من العناصر، لكنه يظل فريقًا يتمتع بإمكانات فنية كبيرة على المستويين الفردي والجماعي.

وأوضح طالب أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، مؤكدًا أن طموح الجيش الرواندي يتمثل في التأهل إلى دور المجموعات وتحقيق أهدافه في البطولة.

وقال: «نحن لا نخشى أي فريق، لكننا نحترم الجميع، ولدينا الوسائل اللازمة لدراسة المنافس والتعرف على نقاط قوته وضعفه. أتمنى أن تكون المباراة على مستوى تطلعات الجماهير المصرية والرواندية».

وتطرق المدير الفني للجيش الرواندي إلى الحديث عن المغربي الحسين عموتة، مشيرًا إلى العلاقة القوية التي تجمعهما، إذ وصفه بالأخ والصديق، موضحًا أنهما درسا معًا لمدة أربع سنوات في دورة «كاف برو»، وعَمِلا في قطر، كما تقابلا في المغرب، وهو ما أتاح له معرفة شخصيته عن قرب.

وأوضح طالب أن عموتة يمتلك شخصية تدريبية مميزة، ويولي اهتمامًا كبيرًا بالاحترافية في التفكير والتدريب وإدارة المباريات، فضلًا عن حرصه على تحقيق الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني والإدارة والجماهير.

وأضاف أن المدرب المغربي لا يتهاون مع أي لاعب لا يلتزم بتعليماته أو يضع مصلحته الشخصية فوق مصلحة الفريق، معتبرًا أن هذه الصرامة قد لا يتفهمها البعض.

وانتقد طالب ما وصفه بالشائعات والتدخلات التي صاحبت بداية مشوار عموتة مع الأهلي، متسائلًا عن أسباب التشكيك في قدراته، ومشيرًا إلى أن المدرب المغربي لم يتعرض للهزيمة في مبارياته، ومع ذلك ظهرت انتقادات بعد التعادل في أول مواجهة.

وشدد المدير الفني للجيش الرواندي على أن عموتة يمتلك سجلًا تدريبيًا حافلًا، بعدما قاد المنتخب المغربي وحقق ألقابًا مع أندية مغربية كبيرة، من بينها الوداد الرياضي الذي توج معه بدوري أبطال إفريقيا، إلى جانب فوزه بكأس أمم إفريقيا للمحليين مع المنتخب المغربي.

ووجه طالب رسالة إلى جماهير الأهلي، دعاهم خلالها إلى التحلي بالصبر والثقة في المدرب، وتعزيز حالة الانسجام بينه وبين اللاعبين والإدارة، مؤكدًا أن نجاح أي مدير فني يتطلب تعاون جميع الأطراف.

وقال: «أعتقد أن عموتة سينجح بنسبة 100%، لأنني أعرفه عن قرب. إنه مدرب يعشق التحديات، ويعمل بإخلاص، ويمتلك معرفة علمية وأكاديمية تؤهله للنجاح».

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن دعم الجماهير والإدارة للمدرب المغربي قد يساعده على تحقيق نتائج مميزة، مضيفًا: «إذا وقف الجمهور، باعتباره اللاعب رقم 12، إلى جانب عموتة، وحظي بدعم الإدارة أيضًا، فأعتقد أنه سيصنع مفاجأة هذا الموسم».