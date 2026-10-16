طارق السعيد: ألعاب الصالات في عهد مرتضى منصور كانت أفضل من الوضع الحالي

أكد طارق السعيد، نجم الزمالك السابق، أن فرق ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء كانت تقدم مستويات أفضل خلال فترة مجلس إدارة مرتضى منصور، مقارنة بالوضع الحالي، مشيرًا إلى تراجع النتائج وغياب الدعم اللازم عن هذه الفرق.

وقال طارق السعيد، خلال حديثه في برنامج «اللعيب» على قناة «MBC مصر»، إن فريق كرة اليد بالزمالك اعتاد المنافسة على البطولات، حتى في الفترات التي لا يحقق فيها فريق كرة القدم الألقاب، موضحًا أن ألعاب الصالات كانت تمثل مصدرًا مهمًا للبطولات داخل النادي.

وأضاف: «إنصافًا للحق، فرق الصالات بشكل عام كانت أفضل في عهد المجلس السابق، سواء كرة اليد أو غيرها، وكل الناس لازم تاخد حقها».

وأشار نجم الزمالك السابق إلى الفارق الكبير في عدد البطولات التي حققها الأهلي والزمالك في ألعاب الصالات، قائلًا إن الأهلي حصد 18 بطولة مقابل بطولة واحدة للزمالك، رغم امتلاك الأخير عددًا من أبرز نجوم كرة اليد في مصر.

وأشاد السعيد باستقرار الأهلي وهدوئه الإداري، وقدرته على استغلال تراجع منافسه لتحقيق البطولات، منتقدًا في المقابل ما وصفه بغياب الاهتمام والدعم عن فرق الصالات بالزمالك.

وتطرق السعيد إلى احتمالية ترشح هشام نصر في الانتخابات المقبلة للنادي، معربًا عن استغرابه من رغبته في خوض الانتخابات مجددًا، في ظل عدم تحقيق إضافات ملموسة للنادي خلال الفترة الماضية، من وجهة نظره.

وقال: «كل التقدير والاحترام له وللجميع، وإحنا قلنا إنهم ناس أفاضل، لكن أنا شايف إن لازم يدو فرصة لحد تاني، لأنهم ما أضافوش أي حاجة لنادي الزمالك».

وأضاف أن مسؤولية اختيار المرشحين تقع على عاتق أعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن اللوم لن يكون على هشام نصر حال ترشحه، وإنما على من يختارونه رغم عدم اقتناعهم بما قدمه النادي خلال الفترة الأخيرة.

واختتم السعيد حديثه بالتأكيد على أن الأوضاع داخل الزمالك تبدو صعبة للغاية، في ظل تراجع نتائج فرق الصالات والحاجة إلى تحرك يعيدها إلى المنافسة على البطولات.