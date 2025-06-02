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يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، احتفالية عيد الأضحى، والتي يحييها الفنان لؤي، وذلك ثالث أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية.

وتقام الاحتفالية تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وفي إطار توجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

من جانبه قال الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إن قطاع الفنون الشعبية بصدد عمل مجموعة من الحفلات خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وأضاف: "تم الاتفاق مع الفنان لؤي لإحياء حفل البيت الفني للفنون الشعبية، وذلك ثالث أيام عيد الأضحى على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية".

فيما يقام في الفصل الأول من الاحتفالية استعراض "الدنيا ربيع"، والذي تقدمه الفنانة ندى بهجت بمشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية.

كما يقام خلال الفصل الثاني فقرة تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية، ويصعد في الفصل الثالث من الاحتفالية الفنان لؤي والذي سيقدم مجموعة من أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور.