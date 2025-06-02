الرئيس السيسي يهنئ بيراميدز بفوزه بدوري أبطال إفريقيا: إنجاز تاريخي

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، نادي بيراميدز بفوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، مساء الأحد: «أتقدم بخالص التهنئة إلى فريق بيراميدز وجماهير الرياضة المصرية بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز التاريخي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه».

وأضاف: «هذا الانتصار يجسد روح العزيمة والإصرار التي لطالما ميزت الرياضة المصرية، ويؤكد قدرة أنديتنا على التنافس بقوة في الساحة القارية والدولية. وأتمنى استمرار النجاحات للكرة المصرية في كافة المحافل».

وتوج فريق بيراميدز بطلاً لدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدفين مقابل هدف، بعدما تعادل الفريقان ذهابا 1-1.

وفاز بيراميدز بثنائية فيستون مايلي وأحمد سامي، بينما أحرز راينرز الهدف الوحيد للضيوف