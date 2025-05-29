قيادي بمستقبل وطن: قانون العلاوة وزيادة الأجور سيخفف الضغوط الاقتصادية على المواطنين

أشاد المهندس البديوي السيد الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، بموافقة مجلس النواب على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وإقرار زيادة في العلاوة الدورية والحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنح علاوة خاصة جديدة.

وأكد البديوي، في بيان له اليوم، أن القرارات البرلمانية الأخيرة تعكس التزام الدولة، وعلى رأسها القيادة السياسية، بالتحرك الفوري لتخفيف الأثر الاقتصادي على المواطنين في ظل الظروف العالمية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم، بجانب أنها تأتي في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف البديوي، أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على أن المواطن يظل دائمًا محور اهتمام الدولة المصرية، ومحل رعايتها الكاملة، بالإضافة إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزز من الاستقرار المجتمعي، في وقت تشهد فيه اقتصادات العالم ضغوطًا غير مسبوقة".

وأوضح أن زيادة العلاوة والحافز الإضافي ستسهم في تحسين مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الدخول المحدودة، مشددا على أن حزب مستقبل وطن يدعم هذه السياسات الاجتماعية التي تمثل استجابة حقيقية لمطالب المواطنين، وأن الحزب سيواصل العمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

واختتم البديوي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية، سواء من الحكومة أو الأحزاب أو القطاع الخاص، لضمان عبور التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.