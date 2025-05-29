10 مسلسلات تتنافس فى موسم الصيف

- عودة «اللعبة» بالجزء الخامس.. وفراج يستعد لتقديم «كتالوج» بعد نجاح «منتهى الصلاحية»

- أحمد فهمى يعود للكوميديا بـ«ابن النادى» وخالد الصاوى يقدم «زمالك بولاق»



تتنافس 10 مسلسلات فى موسم الأوف سيزون، بعد أن شهد الموسم الرمضانى منافسة قوية بين المسلسلات على مدار الموسم، حيث يتنوع موسم ما بعد رمضان بأعمال مختلفة بين الكوميديا والدراما.

وتستعرض «الشروق» فى هذا التقرير الأعمال التى تعرض فى موسم ما بعد رمضان.

يستعد الفنان محمد فراج لتقديم مسلسل «كتالوج»، بعد النجاح الذى حققه فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل «منتهى الصلاحية»، ومن المقرر عرضه فى سبتمبر المقبل، على منصة «نتفليكس»، وهو مكون من 15حلقة.

مسلسل «كتالوج» من بطولة محمد فراج، وريهام عبد الغفور، وتارا عماد، وسماح أنور، وأحمد عصام السيد، ودنيا سامى، تأليف أحمد عبد الله ومن إخراج وليد الحلفاوى.

ويعود الفنان كريم فهمى للتعاون مع الفنانة صبا مبارك بعد غياب سنوات بمسلسل «220 يوما»، منذ آخر لقاء جمعهما فى مسلسل «حكايات بنات»، وينتمى العمل إلى عالم الدراما الاجتماعية، ويرصد التحولات النفسية والاجتماعية لعلاقة الأب بأبنائه، وهو مكون من 15 حلقة، ويتم عرضه فى يونيو المقبل على منصة شاهد.

تدور أحداث مسلسل «220 يوم» حول رحلة استكشافية لعالمين متداخلين، عالم الرومانسية الدافئة وعالم الواقع الاجتماعى بكل ما يحمله من ضغوط وتحديات، وفى قلب الأحداث نلتقى بشخصية «الكاتب» التى يجسدها الفنان كريم فهمى، وهو رجل يعيش قصة حب مع زوجته «مديرة المكتبة»، التى تتقن دورها النجمة صبا مبارك، ويلقى العمل الضوء على جهودهما المشتركة لبناء واستدامة حياة زوجية مستقرة وهادئة، وسط أمواج الحياة اليومية المتلاطمة، وهو من تأليف مهاب طارق والمخرج كريم العدل.

ويستعد الفنان أحمد فهمى يشارك بمسلسل جديد يحمل اسم «ابن النادى»، ومن المقرر عرضه قريبًا على منصة شاهد، ولم يتم الكشف عن أى كواليس أخرى عن العمل، المسلسل يتناول قصص كرة القدم ونوادى مصر عن طريق عمر الششتاوى، الشاب الغنى المدلل الذى يتمتع بذكاء خاص، ويتسبب فى تغيير كبير فى حياته.

وكانت جملة «ابن النادىس تُطلق فى ملاعب كرة القدم على اللاعب الذى يخرج من ناشئى الفريق ويستمر فى الفريق الأول لسنوات، لذلك يُطلق عليه هذا اللقب.

وينطلق عرض مسلسل «مملكة الحرير» قريبا على قناة on ، وهو من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، والمسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، ويضم عددا من الممثلين أبرزهم؛ أسماء أبو اليزيد، وأحمد غزى، وعمرو عبد الجليل.

مسلسل «مملكة الحرير» يجمع بين الدراما والخيال والحب والصراع على السلطة، وتم تصويره فى 3 دول مختلفة، بإنتاج ضخم وتصوير سينمائى عالمى.

وانطلق مؤخرا تصوير مسلسل «اللعبة 5» مؤخرا، تمهيدا لعرضه فى الفترة القادمة عبر منصة «شاهد»، بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل على مدار الأربعة أجزاء السابقة.

مسلسل «اللعبة» تدور أحداثه حول شخصيتين «وسيم» و«مازو»، تتنافسان على مباراة بشكل مستمر، وكلما انتهى التنافس، يظهر شخص ما يدفعهما للعودة للمنافسة مرة أخرى، ويشارك فى بطولة العمل عدد كبير من الفنانين بجانب الثنائى هشام ماجد وشيكو، أبرزهم؛ محمد ثروت، محمد أوتاكا، ميرنا جميل، سامى مغاورى، ومن تأليف أحمد سعد والى، إبراهيم صابر ومحمد صلاح خطاب، ومن إخراج معتز التونى.

وانتهى مؤخرا تصوير مسلسل «زمالك بولاق»، تمهيدا لعرضه فى الفترة القادمة، حيث تدور أحداثه فى إطار اجتماعى ممزوج بالإثارة والتشويق، حول شقيقين وهما خالد الصاوى وباسم سمرة اللذان يتقابلان للمرة الأولى منذ ولادتهما، حيث يعيش خالد الصاوى فى الزمالك بينهما يعيش باسم سمرة فى بولاق والصدفة تجمعهما معا بعد 50 عاما بعد أن عاش كل منهما ظروفا ومواقف بمفرده بعيدا عن شقيقه.

مسلسل «زمالك بولاق»، يشارك فى بطولته باسم سمرة، خالد الصاوى، عبير صبرى، انتصار، ميمى جمال، فراس سعيد، ياسر الطوبجى، إسماعيل فرغلى، محمد منصور، أسامة ألو العطا، لبنى عزت، سيد أسامة ميكا، يوسف عمر، شاهيستا، ومن تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وباسم الخطيب، وإخراج أسامة عمر.

ويواصل صناع مسلسل «خانة فاضية» التصوير من أجل الانتهاء منه خلال الأيام القادمة، تمهيدا لعرضه قريبا، ويناقش قضية مهمة مخاطر الرعاية الصحية والإهمال الطبى وحقوق المرضى، من خلال قصة أم تقوم بدورها صابرين وتواجه معاناة كبيرة.

يُشارك فى بطولة المسلسل بجانب صابرين، كلّ من؛ حسين فهمى، مراد مكرم، أحمد فهيم، دنيا المصرى، والعمل من إخراج شادى أبو شادى، حيث ستظهر صابرين خلال الأحداث بدور زوجة مراد مكرم وهى أم لولدين، ويُجسد دورهما كل من سولى التركى وفؤاد محسن.

وينتظر الفنان أحمد داود، عرض مسلسله «كل سنة مرة»، خلال الفترة القادمة، وهو مكون من 10حلقات، على منصة «واتش ات»، وتدور أحداث المسلسل فى إطار درامى اجتماعى، حيث يجسد داود شخصية ممثل بإحدى الفرق المسرحية يحاول أن يحقق النجومية والنجاح.

مسلسل «كل سنة مرة»، من بطولة أحمد داود، وأحمد حاتم وأحمد بدير ومحمد محمود وثراء جبيل ومراد مكرم وفرح يوسف، من تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج يحيى إسماعيل، ويعد التعاون الثانى بين أحمد داود والمخرج يحيى إسماعيل، وذلك بعد تعاونهما فى مسلسل زينهم، الذى تم عرضه خلال الفترة الماضية، وحقق نجاحا كبيرا.

وتعاقدت الفنانة سوسن بدر والفنانة هالة صدقى، على بطولة مسلسل «هناء وشيرين»، ومن المقرر تصويره خلال الأيام القادمة، تمهيدا لعرضه قريبا، وهو مسلسل تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ومن المتوقع أن يستعرض العمل مفارقات تجمع بين شخصيتى هناء وشيرين، فهما يحملان طابعًا مختلفًا يولد العديد من المواقف الفكاهية.