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- النيران أتت على نحو 85 هكتارا من غابة هوارة

تواصل السلطات المغربية، الخميس، إخماد حرائق غابة "هوارة" في محافظة طنجة شمال البلاد، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

والاثنين، اندلعت حرائق في الغابة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية.

وقال المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات في طنجة (حكومية) عثمان العزاوي، إن الحريق اجتاح حتى الساعة 15:00 (ت.ج) 85 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع).

وأضاف العزاوي بتصريح للأناضول: "نواجه صعوبات في إخماد الحريق بشكل نهائي، رغم الاستعانة بثلاث طائرات من طراز كانادير (برمائية)".

وتابع: "نواجه هبوب رياح قوية بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يعيق عملية التدخل".

وأوضح أن "جهود عناصر الجيش المغربي والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة تتظافر من أجل إخماد الحريق".

وفي 16 مايو أعلنت السطات المغربية تخصيص نحو 17 مليون دولار لتعزيز جهود مكافحة حرائق الغابات خلال صيف 2025.

وأوضح مدير عام الوكالة عبد الرحيم هومي، منتصف مايو أن عدد حرائق الغابات المسجلة خلال عام 2024 بلغ 382 حريقا، مسجلا تراجعا بنسبة 82% مقارنة بعام 2023.

والتهمت الحرائق حوالي 874 هكتارا، تشكل الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية نحو 45% من المساحات المتضررة.

وتغطي الغابات نحو 12% من مساحة المغرب، وتتعرض سنويا لحرائق تتفاوت في شدتها حسب الظروف المناخية والسلوك البشري.