تبدأ قناة MBC مصر دراما غدًا الجمعة، عرض خريطتها البرامجية الجديدة لشهر يونيو، والتي تضم مجموعة من أبرز الأعمال الدرامية التي لاقت نجاحًا جماهيريًا واسعًا عند عرضها الأول.

وتنطلق الخريطة في الساعة السابعة مساءً مع عرض المسلسل الاجتماعي "شقة فيصل"، من بطولة كريم محمود عبد العزيز، آيتن عامر، نسرين أمين، وائل نور، وصلاح عبد الله، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

وفي الثامنة مساءً، يعرض مسلسل "أستاذ ورئيس قسم"، من بطولة الزعيم عادل إمام، ونجوى إبراهيم، وهيثم أحمد زكي، وأحمد بدير، وصفاء الطوخي، ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج وائل إحسان.

وتستكمل القناة السهرة بعرض "المداح – أسطورة الوادي" في التاسعة مساءً، بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، وخالد سرحان، وأحمد عبد العزيز، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري.

أما في العاشرة مساءً، بدءًا من السبت، تبدأ القناة عرض مسلسل "الهرشة السابعة"، من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، وأسماء جلال، وتأليف ورشة سرد تحت إشراف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

وتختتم القناة السهرة في الحادية عشرة مساء الجمعة بمسلسل "يونس ولد فضة"، بطولة عمرو سعد، وسوسن بدر، وعبد العزيز مخيون، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج أحمد شفيق.