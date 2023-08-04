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طارق السعيد: مدرب الزمالك أخطأ في إدارة مباراة النصر السعودي بالبطولة العربية

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 3:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 3:03 ص

وجه طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق، التحية لجماهير نادي الزمالك، التي دعمت الفريق وساندت اللاعبين والجهاز الفني بقوة أمام النصر السعودي، وطوال مشوار الفريق الأبيض في البطولة العربية للأندية، مشيدا أيضا باللاعبين الذين قدموا أداء جيدًا.

وقال السعيد في تصريحات تليفزيونية: "فريق الزمالك كان يسير بشكل جيد حتى قيام أوسوريو بالتدخل والدفع بعدة تغييرات تسببت في تراجع الأداء، كل الناس ترى أنه أخطأ وتعددت الأخطاء من جانب المدرب منذ قدومه للفريق الأبيض، وخروج الزمالك مشرف لكن هناك علامات استفهام على تغييرات أوسوريو".

وأضاف: "أوسوريو أخطأ بشكل كبير، ولن نبخس حق لاعبي الزمالك، وعلينا أن نبدأ في التخطيط للموسم الجديد من حيث انتهينا".

وواصل: "الزمالك كان من أفضل فرق المجموعة، ولم يكن يستحق الخسارة أمام الشباب وكان من الممكن الفوز اليوم على النصر".

وختم: "هناك إيجابيات ظهرت على أداء الزمالك في البطولة العربية وظهر ذلك في الروح والترابط بين اللاعبين، وزاد الانسجام داخل المستطيل الأخضر".


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