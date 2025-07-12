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بثت شبكة «قدس» الإخبارية، مقطع فيديو يرصد استهداف جندي أمريكي لمنتظري المساعدات بشكل مباشر في مركز مساعدات بقطاع غزة.

وأظهرت اللقطات الجندي الأمريكي الملثم وهو يشير بيده، قبل أن يرفع سلاحه ويستهدف بها أحد منتظري المساعدات أمام المركز.

واستشهد 60 فلسطينيًا، وأصيب آخرون، منذ فجر يوم السبت، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ645 على التوالي، عدوانه وحرب الإبادة الجماعية على القطاع، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» باستشهاد 27 مواطنًا وإصابة 180 آخرين، بنيران جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وأشار إلى انتشال جثمان الشهيد محمد فتحي النجار من تحت أنقاض منزله في بلدة بني سهيلا شرق خانيونس.

وذكر أن المواطن صهيب محمود القريناوي استشهد وزوجته وأطفاله، في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم في مخيم المناصرة بدير البلح وسط القطاع.

وذكر أن أربعة شهداء ارتقوا وأصيب 10 آخرين، في قصف إسرائيلي على منزل في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وأوضح أن ستة مواطنين استشهدوا في قصف إسرائيلي على خيم النازحين غرب مدينة خان يونس.

وبين أن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف لمربعات سكنية في جورة العقاد ومنطقة الكتيبة شمال ووسط خان يونس جنوب القطاع.

ولفت إلى أن طائرة مُسيّرة إسرائيلية «كواد كوبتر» أطلقت النار عشوائيًا شرقي مدينة غزة، وأصابت بعض الطلقات منازل المواطنين في منطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وقال إن جيش الاحتلال كثف خلال ساعات الليل عمليات نسف المباني السكنية الواقعة شرق بلدة جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق آلياته نيرانها الرشاشة على جباليا النزلة.

بدوره، أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد أربعة مواطنين، في قصف إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

ولفت إلى استشهاد يوسف الزق أصغر أسير سابق في العالم بقصف إسرائيلي استهدف شقة عائلته وسط غزة.