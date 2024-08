تواجه السلطات البريطانية ضغوطًا متزايدة، اليوم الأحد، لوضع حد لأسوأ أعمال شغب تشاهدها البلاد منذ 13 عاما على خلفية مزاعم تنفيذ أحد المهاجرين حادثة مقتل فتيات في مدرسة رقص.

وذكر نشطاء بريطانيون على تويتر، أن نشطاء يمينيون "متطرفون"، حرضوا على أعمال شغب ضد المسلمين بسبب مزاعم قتل فتيات على يد أحد المهاجرين.

وشارك النشطاء فيديو على تويتر، يظهر تعرض كشك للدعوة الإسلامية يقدم القرآن الكريم مجانًا لهجوم عنيف في وسط مدينة ليفربول.

كما أشعلوا النار في مكتبة وبنك طعام، واستهدفوا عدة مقاهي وأضرموا النار في متاجر منهوبة مع تصاعد الفوضى في نقاط الاشتعال في ليفربول وهال، ومانشستر وبلفاست.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن ذلك يأتي مع توقع المزيد من العنف بعدما اشتعلت بريطانيا مرة أخرى الليلة الماضية عندما نزل مشاغبون من اليمين "المتطرف" إلى الشوارع لإحراق المباني، ونهب المتاجر في ليلة أخرى من الفوضى العنيفة.

Liverpool's Spellow Lane library torched last night. What could be more 'patriotic' than destroying a centre which serves the local community? pic.twitter.com/QNPRv9UWcC

وأضافت الصحيفة، أن الفوضى انحدرت إلى شوارع ليفربول، وهال ومانشستر وبلفاست، مع اندلاع أعمال الشغب مرة أخرى، حيث تستعد قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد لمواجهة الفوضى مرة أخرى الليلة.

وأُضرمت النيران في مكتبة مجتمعية في ميرسيسايد، افتتحت العام الماضي بعد أشهر من جمع التبرعات، عندما نزل أكثر من 300 شخص إلى شوارع إحدى ضواحي المدينة المحرومة.

وذكرت صحيفة التايمز اليريطانية، أن خبرا "كاذبا" تسبب في اندلاع أعمال شغب ضد المسلمين في ساوثبورت.

وأوضحت وسائل الإعلام الإنجليزية، أنه بينما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران التي التهمت مكتبة سبيلو لين، والتي تعمل أيضًا كبنك للمعرفة ألقى مثيرو الشغب صاروخًا على المحرك، قبل كسر النافذة الخلفية لسيارة أجرة قريبة.

وأظهرت الصور المروعة الملتقطة هذا الصباح الجزء الداخلي المحترق من المكتبة، حيث تم قلب أرفف الكتب على جانبها، والزجاج يحيط بأجهزة الكمبيوتر المتبقية.

فيما حدثت أعمال تعدٍ على الشرطة حيث تم دفع أحد الضباط عن دراجته النارية، بينما تم إسعاف ضابط آخر من قبل زملائه بعد ظهوره في حالة صدمة عقب مواجهة عنيفة مع أحد المتظاهرين.

Attacking a police officer in Liverpool who’s come off his bike, 12 lads on one copper… and still not a word from the architect of all this racist shithousery as Nigel Farage remains in hiding rather than try and diffuse the chaos



Twat #FarageRiots https://t.co/HhJGGfCWMO