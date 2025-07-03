أوربان يدعو زيلينسكي على اتخاذ موقف بشأن السلام

دعا رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عبر منصة "إكس" فلاديمير زيلينسكي إلى "مراجعة موقفه" من أجل تسوية النزاع في أوكرانيا.



واستذكر أوربان زيارته الأولى لكييف بعد تولي هنغاريا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي قبل عام بالضبط، حيث قال إنه حذر زعيم نظام كييف آنذاك بأن "الوقت ليس في صفه"، مؤكدا أنه كان محقا في تحذيره.

وكتب أوربان: "الحرب ما زالت مستمرة، أوروبا منهكة، وإمدادات الأسلحة الأمريكية تتراجع.. هذه ليست مسرحية ولا مسلسلا، بل واقع قاسٍ وقاس جدا. المجر تقف إلى جانب السلام، ولم يفت الأوان بعد على زيلينسكي لينضم إلينا".

يذكر أنه في 2 يوليو 2024، زار أوربان أوكرانيا حيث التقى زيلينسكي، وأعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك أنه طلب من نظيره الأوكراني النظر في إمكانية وقف إطلاق النار تمهيدا لمفاوضات لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وفي وقت لاحق، أفاد أوربان في مقابلة مع الصحيفة السويسرية "دي فيلت فوخه" بأن زيلينسكي لديه شكوك حول اقتراحه.