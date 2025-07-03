تاس: تم التخطيط لهجوم كروكوس الإرهابي منذ يونيو 2023 في تركيا وأفغانستان

كشفت وكالة "تاس" الروسية عن تفاصيل جديدة حول قضية الهجوم الإرهابي في "كروكوس"، موضحة أن المسلحين جرى تدريبهم منذ يونيو 2023 على أراضي تركيا وأفغانستان.



وأوضحت الوكالة نقلا عن وثائق تخص القضية أن "تدرب المسلحين على تنفيذ هجوم "كروكوس سيتي هول للحفلات الموسيقية اعتبارا من يونيو 2023 في جمهورية تركيا وأفغانستان".

وأضافت: "في الفترة من 1 يونيو 2023 إلى 22 مارس 2024، تدرب كل من شمس الدين فريدوني، ودالردجون ميرزوييف، و محمد صوبير فايزوف، وسعيد كرم راشاباليزودا على أنشطة إرهابية في جمهورية تركيا".

وأشارت إلى أن "الإرهابيين، تلقوا تدريبا على استخدام الأسلحة النارية، بالإضافة إلى ذلك، شمل تدريبهم اكتساب المعارف والمهارات والقدرات، والإعداد النفسي، وقواعد التعامل مع مختلف الأسلحة، والعبوات الناسفة، والمواد السامة، بالإضافة إلى مواد وأشياء أخرى تشكل خطرا على الآخرين، والتي استخدموها لاحقا أثناء ارتكاب العمل الإرهابي".

ووفقا لوثائق القضية، "تم وضع خطة لارتكاب جريمة، شملت مراحل مختلفة من التنفيذ: إعداد وتدريب الجناة المباشرين للجريمة، والبحث عن أداة ارتكاب العمل الإرهابي، وتسليم الأسلحة والوسائل اللازمة لارتكاب الجريمة، والبحث عن شركاء في النشاط الإرهابي يمكنهم المساعدة في توفير المساكن والمركبات والأسلحة وغيرها من الوسائل اللازمة لارتكاب الجريمة".

كما ذكرت الوكالة أنه "تم تعيين محمد صوبير فايزوف قائدا، ليعمل أيضا كحلقة وصل بين مدبري ومرتكبي الأعمال الإرهابية. في الوقت نفسه، خضع المقاتل سعيد كرم راشاباليزودا، بأوامر من رؤسائه، لتدريب على أنشطة إرهابية في أفغانستان، حيث سافر من تركيا باستخدام وثائق مزورة عبر باكستان".

هذا وأكد المحامي المكلف بمتابعة القضية إيغور ترونوف، الذي تمثل هيئته مصالح 95 ضحية في القضية، لوكالة تاس صحة الوثائق التي اطلعت عليها الوكالة.

ويوم أمس، أحال مكتب المدعي العام الروسي القضية الجنائية ضد 19 متهما في الهجوم الإرهابي على "كروكوس سيتي هول" إلى المحكمة العسكرية للمنطقة الغربية الثانية للنظر فيها.

يذكر أن الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي هول" وقع في 22 مارس 2024، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المنفذين في منطقة بريانسك الواقعة غربي روسيا أثناء محاولتهم الفرار إلى أوكرانيا.