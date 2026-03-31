جولة ميدانية لمحافظ القاهرة لمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال

أجرى إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بعدد من أحياء العاصمة لمتابعة تنفيذ قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بمواعيد غلق المحال العامة يوميًا بدءًا من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بكل حزم، مؤكدًا أهمية قيام رؤساء الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ القرار في الشوارع الرئيسية والفرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للضوابط الجديدة.

وأشاد محافظ القاهرة بالاستجابة الكبيرة من أصحاب المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والأنشطة الحرفية، والتزامهم بمواعيد الغلق، إدراكًا منهم بأن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، بما يسهم في تقليل استخدام المنتجات البترولية والحد من تأثير الأحداث الجارية في المنطقة.

ويشمل القرار المحال الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة، بحيث تُغلق في الساعة التاسعة مساءً، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وكذلك الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع، ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية.

ويُستثنى من ذلك يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات والأعياد الرسمية، حيث تكون مواعيد الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة حال توافرها، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من السبت الموافق 28 مارس 2026.

كما تضمن القرار استثناء بعض الأنشطة الحيوية، مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، إلى جانب بعض الأنشطة السياحية الأخرى الواردة بنص القرار، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.