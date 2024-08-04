قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، إن ما يثار عن عرض المطارات للبيع وترك إرادتها للأجانب عار عن الصحة ولا أساس له.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنَّ العمل يتم في ظل منظومات دولية تفرض سيادة الدولة على مطاراتها وعلى مجالها الجوي.

وأشار إلى أنه من غير المنطقي أن يتم بيع أي مطار، لافتا إلى أن الدولة بصدد تطوير البنية التحتية في المطارات.

ونوه بأن مصر بها 21 مطارًا داخل منظومة العمل، وهي بحاجة للتطوير، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تقديم عدة شكاوى من بعض الخدمات والتأخيرات في المطارات.

ولفت إلى أنه تمت دراسة هذه الشكاوى بموضوعية شديدة، مع العمل على وضع الأسباب الجذرية للتعامل مع المشكلة.

وأوضح أن المطارات يجب أن تُدار بواسطة المتخصصين، وهو أمر لا يقلل من الإدارة الحالية، لكن المطارات تتطور يومًا بعد يوم.

وأفاد بأن المقصود بإدارة المطار هي الأنشطة التجارية داخل المطار وهي التي تتعلق بأنشطة المطار، لافتا إلى أنه في الفترة الحالية أصبح 70% من أنشطة المطار تُدار بالأنشطة التجارية.

وصرح بأنه لا يمكن المساس بالأنشطة الخاصة بسيادة الدولة مثل الجوازات والأجهزة الأمنية والتأمين والملاحة الجوية والتأمين الجوي.