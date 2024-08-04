7 شهداء بقصف الاحتلال لمدرسة في مدينة غزة

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، بقصف للاحتلال استهدف مدرسة بحي النصر غرب مدينة غزة، ومجموعة مواطنين بحي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدرسة حسن سلامة بحي النصر غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وأضاف أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر، انتشلت شهيدين وعددا من الجرحى، نتيجة قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بمحيط مفترق دولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، نقلوا أيضا إلى مستشفى المعمداني.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39 ألفا و583 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91 ألفا و398 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.