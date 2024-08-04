رغم تعدد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا خلال الأشهر الماضية، فإن وزير المالية الألماني كريسيتيان ليندنر لا يزال يشهد للمستشار أولاف شولتس بقوة الشخصية.

يذكر أن ليندنر يترأس الحزب الديمقراطي الحر الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي ويشارك فيه أيضا حزب الخضر.

وخلال المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال ليندنر: "ليس لدي أي شكوك بشأن ثبات شخصية المستشار ومواقفه". لكنه أضاف: "تعلمت خلال فترة العامين والنصف الماضية على وجه اليقين أنه اشتراكي ديمقراطي وليس ديمقراطيا حرا (ليبراليا)".

كان ليندنر سئل عما إذا كان سيكرر الثناء الذي وجهه لشولتس مباشرة بعد الانتخابات الفيدرالية في عام 2021. في ذلك الوقت، كان ليندنر أشاد بشولتس قائلا إنه يمتلك ضميرا داخليا وموقفا قيميا واضحا، مشيرا إلى أن شولتس بمقدوره من خلال هذه الخصال قيادة البلاد نحو الأمام.

وكان ليندنر قال آنذاك: "ولهذا السبب، سيكون أولاف شولتس مستشارا قويا لجمهورية ألمانيا الاتحادية".