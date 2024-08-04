 كتائب القسام تتبنى إطلاق رشقة صاروخية باتجاه أسدود - بوابة الشروق
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كتائب القسام تتبنى إطلاق رشقة صاروخية باتجاه أسدود

هديل هلال
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 2:52 م | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 2:52 م

تبنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، عملية إطلاق رشقة صاروخية باتجاه مستوطنة غان يفنه وبلدية أسدود.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن العملية تأتي كرد أولي على المجازر المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن صواريخ أطلقت من قطاع غزة استهدفت للمرة الأولى منذ 7 أشهر مستوطنة «غان يفنه» شرقي مدينة أسدود.

ودوّت صفارات الإنذارات في المنطقة فيما أمرت بلدية أسدود بفتح الملاجئ في جميع أنحاء المدينة.

وقالت الهيئة إن 5 صواريخ أطلقت من جنوب قطاع غزة، وتحديداً مدينة خان يونس، سقطت اليوم في مستوطنة «غان يفنه»، القريبة من قاعدة «بالماخيم» الجوية.

وكشفت بعض التقارير بأن أحد الصواريخ سقط على الطريق الرئيس رقم 4 وأدى إلى اندلاع حريق، بعد فشل نظام القبة الحديدية الدفاعي في اعتراض الصواريخ.

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