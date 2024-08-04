الصفدي ينقل رسالة من العاهل الأردني للرئيس الإيراني خلال زيارته طهران

يزور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث سينقل رسالة من الملك عبدالله الثاني، إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حول الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.

ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، «سيجري الصفدي، خلال الزيارة محادثات موسعة مع القائم بأعمال وزير الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي باقري كني».

يزور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث سينقل رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حول الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية.

وسيجري الصفدي خلال الزيارة محادثات موسعة مع… pic.twitter.com/9gLOsr8JyR — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) August 4, 2024

وتأتي زيارة الصفدي لإيران في أعقاب اتصالات دبلوماسية مستمرة من قبل الولايات المتحدة وشركائها بما في ذلك مصر وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، أمس السبت، لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة.

واحتدم التوتر بالمنطقة عقب اغتيال هنية، يوم الأربعاء الماضي، غداة غارة إسرائيلية على بيروت أدت إلى اغتيال فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في حزب الله اللبناني.

واتهمت كلاً من «حماس» وإيران عدوتهما إسرائيل بتنفيذ اغتيال هنية وتوعدتا بالرد. ولم تعلن إسرائيل مسئوليتها عن اغتيال هنية ولم تنفها.