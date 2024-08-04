أعلن حرس السواحل في إيطاليا، الأحد، مصرع مهاجرين بعد إنقاذهما مع أكثر من 30 آخرين في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الشرقي لجزيرة صقلية.

وأفاد الحرس بتلقي نداء استغاثة في وقت متأخر السبت، من قارب يبحر على بعد حوالي 17 ميلا جنوب شرق سيراكيوز وعلى متنه مهاجرون من سوريا ومصر وبنجلادش.

وأوضح في بيان، أن عمليات البحث والإنقاذ بدأت بعد أن أُرسل زورق دورية وطائرة إلى المنطقة، لكن «انتهى الأمر بركاب السفينة في الماء مع اقتراب زورق الدورية»، وذلك وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ورغم انتشال 34 شخصا من المياه ووضعهم على متن زورق الدورية ونقلهم إلى ميناء سيراكيوز، إلا أن أحدهم توفي عند وصوله والآخر بعد وصوله إلى المستشفى.

وأضاف البيان أن «البحث يجري حاليا في البحر عن شخص مفقود كان على متن القارب الذي غرق لاحقا».

وأوضح أنه يجري التحقيق في كيفية انتهاء المهاجرين في الماء مع اقتراب زورق الدورية.

وقضى ما لا يقل عن 384 مهاجرا في الربع الأول من هذا العام أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا ومالطا، وفق المنظمة الدولية للهجرة.