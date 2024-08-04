حماس: جرائم الاحتلال المتواصلة لن تبقى دون عقاب

قالت حركة المقاومة حماس، إن «عملية الطعن في منطقة حولون وسط تل أبيب رد طبيعي على جرائم الاحتلال الفاشي المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني، من حرب إبادةٍ وحشية في قطاع غزة ضد المدنيين العزل، وانتهاكات متصاعدة وخطيرة في الضفة الغربية، وخطوات إجرامية من حكومة المتطرفين الصهاينة، وإيغالها في دماء شعب فلسطين وقياداته ورموزه عبر الاغتيال الجبان والخسيس لقائد الحركة إسماعيل هنية».

وأكدت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، أن «هذه الجرائم المتواصلة، والانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية التي تُرتَكَب أمام سمع وبصر العالم؛ لن تبقى دون عقاب».

وأضافت: «سيواصل شعبنا الفلسطيني طريق المقاومة والتصدي للعدوان، وسيجد شبابنا الثائر طريقَه لإيلام هذا العدو المتغطرس، وتدفيعه ثمن جرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، على طريق كسر هذا الاحتلال واستعادة حقوقنا وتقرير مصيرنا».

وقُتل إسرائيليان وأُصيب اثنان آخران في هجوم طعن نفذه فلسطيني في حولون جنوب تل أبيب، قبل أن تقتله الشرطة الإسرائيلية بالرصاص، بحسب السلطات الإسرائيلية.

ووقعت عمليات الطعن خلال ساعة الذروة الصباحية في مدينة حولون، خارج تل أبيب مباشرة. وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن المهاجم طعن أشخاصاً بالقرب من محطة وقود وحديقة.

وقال مسئولون طبيون إن رجلاً وامرأة قُتلا وأصيب شخصان آخران ونقلا إلى المستشفى، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.