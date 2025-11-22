الجيش الهولندي يطلق النار على طائرات مسيرة فوق قاعدة جوية قرب الحدود الألمانية

أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم السبت، أن عناصر من الجيش في قاعدة فولكل الجوية أطلقوا النار على عدة طائرات مسيّرة كانت تحلق فوق القاعدة مساء أمس الجمعة.

وتقع القاعدة الجوية بالقرب من مدينة نيميخن، قرب الحدود الألمانية.

وأوضحت الوزارة، في بيان السبت، أنه تم إطلاق النار على الطائرات المسيرة باستخدام أسلحة من مواقع أرضية، من دون تحديد نوع الأسلحة المستخدمة.

وأشارت إلى أن الطائرات المسيرة غادرت المنطقة ولم يتم العثور عليها.

ونوهت الوزارة، إلى أن الدرك الهولندي والشرطة يجرون تحقيقا في الحادث.

وتسببت الطائرات المسيّرة مرارا في اضطرابات بأجواء أوروبا خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في بلجيكا وألمانيا والدنمارك.