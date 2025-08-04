الكاتب الإسرائيلي ديفيد جروسمان يصف الحرب في غزة بالإبادة الجماعية

قال الكاتب الإسرائيلي المشهور ديفيد جروسمان، إن ما يحدث في غزة إنما هو "إبادة جماعية".

وأضاف "رفضت لسنوات استخدام هذا المصطلح... لكن الآن لم أعد أستطيع منع نفسي من استخدامه"، قبل أن يؤكد "بألم بالغ وقلب محطم، أضطر الآن للاعتراف بما يحدث أمام عيني.. إبادة جماعية".

وقال غروسمان في مقابلة نشرت في الصحيفة الإيطالية الشهيرة "لا ريبوبليكا": "رفضت لسنوات استخدام هذا المصطلح... لكن الآن لم أعد أستطيع منع نفسي من استخدامه، بعد ما قرأته في الصحف والصور التي رأيتها، فضلا عن حديثي مع أشخاص كانوا هناك"، في إشارة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأردف غروسمان الذي تُرجمت أعماله إلى لغات عدة منها الفرنسية والإنكليزية والإيطالية "بألم بالغ وقلب محطم، أضطر الآن للاعتراف بما يحدث أمام عيني. إبادة جماعية".

وشدد على تمسكه "بشدة" بحل الدولتين، وذلك لأنه بالدرجة الأولى "لا يرى بديلا" عنه، مشيدا في هذا السياق بعزم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر.

مضيفا "أعتبر ذلك فكرة جيدة، ولا أفهم رد الفعل الهستيري الذي قوبل به في إسرائيل"، متابعا "من الواضح أنه يجب وضع شروط محددة: لا أسلحة، وضمان أن تشهد الدولة الفلسطينية انتخابات شفافة يُستبعد منها أي طرف يفكر في استخدام العنف ضد اسرائيل.