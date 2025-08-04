وزير خارجية إسرائيل: حماس تفرض شروطا علينا حتى تبقى في الحكم

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» تتعمد تجويع الأسرى وترويج مقاطع مصورة لهم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الاثنين، أن أحد الأسرى أُجبر على حفر قبره بنفسه، منددًا بما وصفه بـ«الظروف المروعة للتجويع والتعذيب» التي يعيشها المحتجزون الإسرائيليون.

وأشار إلى وجود 50 محتجزا في أسر حماس، قائلًا إن مسئولي الصليب الأحمر لم يتدخلوا رغم الظروف المروعة للأسرى الذين يتضورون جوعًا.

وذكر أن بعض المنظمات تلجأ لاختطاف المدنيين لضمان بقائها وتحقيق مصالحها وأهدافها، معقبًا: «حماس تفرض شروطًا علينا حتى تبقى في الحكم بغزة، ويجب وضع حد لظاهرة اختطاف المدنيين».

وصرح بأنه يشارك في جلسة خاصة لمجلس الأمن غدًا، حول أوضاع المحتجزين الإسرائيليين، مطالبًا بإفراج فوري وغير مشروط لجميع المحتجزين.

وأكمل: «يجب فضح النفاق العالمي، بعض الدول والقادة حاولوا خلق مقارنة بين الرهائن والقتلة لكنه تشويه، لا تشابه بين الاثنين»، وفقًا لمزاعمه.

ووصف الخطوات التي اتخذتها فرنسا وبريطانيا وكندا ودول أخرى بأنها «جائزة لحماس»، زاعمًا أن اعتزام عدة دول الاعتراف بالدولة الفلسطينية هدية لحماس والإرهاب.